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Американский доллар

Почему доллар слабеет на мировых рынках: чего ждать от "американца"

© Fotolia/ Givaga
Экономика
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Что происходит с американской валютой: участники валютного рынка следят за движением долларом США

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. В последнее время поведение американского доллара заставило поволноваться участников валютного рынка. Затаив дыхание, все замерли в ожидании, следя за движениями "американца".

Динамика американской экономики говорит о необходимости дальнейшего повышения базовой процентной ставки ФРС США, в первую очередь, для поддержания рынка труда и стабилизации цен. Такой был главный тезис двухдневного выступления в конгрессе главы монетарного регулятора Штатов Джанет Йеллен. Руководитель Федрезерва также объявила сенаторам, что сокращение баланса ФРС стартует уже в этом году.

В опубликованном на официальном сайте ФРС США докладе Йеллен отмечено, что "федеральный комитет ФРС намеревается постепенно уменьшить активы ценных бумаг Федеральной резервной системы, уменьшая реинвестирование основных платежей, которые он получает от ценных бумаг".

"ВВП США в соответствии с инфляцией на данный момент увеличился только на 1%-1,5% в первом квартале 2017 года. Существует неопределенность в отношении того, как и насколько отреагирует инфляция на изменения в экономике США", — сказано в документе.

курс валют
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Смягчение риторики Йеллен, которая, возможно, покинет свой пост уже в 2018 году, стало сюрпризом для инвесторов. Так, участники рынка восприняли заявление руководителя Федрезерва о влиянии инфляции на экономику США как сигнал к сохранению процентной ставки на нынешнем уровне во время заседания ФРС 26 июля. Сейчас показатель составляет 1%-1,25%, ранее ставка была изменена в марте с 0,5%-0,75% до 0,75%-1,% годовых.

Эксперты отмечают, что сокращение активов на балансе ФРС не должно оказать негативного влияния на объем свободной ликвидности в масштабах мирового рынка. Нынешняя экономическая конъюнктура предполагает умеренное повышение ставок. Экономисты отмечают, что, вероятно, рынок ожидал более жестких заявлений Йеллен.

Согласно прогнозам некоторых аналитиков, на июльском заседании ФРС ставка не будет изменена, однако до конца этого года возможно очередное увеличение на 25 базисных пунктов.

С самого начала недели инвесторы ожидали заявления Йеллен. Сейчас участники также будут больше внимания уделять статистике с рынка труда США, но американская нацвалюта уже ослабила позиции на новостях о сокращении баланса Федрезерва.

"Нерешительные" комментарии Йеллен спровоцировали в четверг, 13 июля, укрепление некоторых валют по отношению к доллару. Как подчеркивают эксперты, реакция рынков на выступление главы ФРС была умеренно-позитивной. Основные фондовые индексы в Европе и США показали рост. Доходность американского госдолга изменилась очень ограниченно.

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Теги:
ослабление доллара, доллар США, инфляция, Джанет Йеллен, США
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