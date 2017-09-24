Почему французы не пьют свой коньяк, а россияне молдавский бренди

Почему французские коньяки пользуются популярностью во всем мире, но сами французы их не пьют, рассказал в эфире радио Sputnik директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Martell, Rémy Martin, Hennessy, Courvoisier — продукцию этих известных французских коньячных домов покупают во всем мире, но только не в самой Франции.

"Мало кто знает, но французы категорически не пьют свой коньяк. Практически весь коньяк — 95% уходит на экспорт. Вместо коньяка они пьют виски. Мир они поят своим коньяком, а сами его не употребляют", — рассказал Вадим Дробиз в эфире радио Sputnik.

По его словам, секрет популярности крепкого напитка кроется не только в репутации и традициях производства, которым уже более трехсот лет, но и в грамотном маркетинге. Французы превратили свой коньяк во всемирно известный бренд и на этом зарабатывают. Впрочем, это касается и многой другой продукции, которая производится во Франции.

"И речь не идет о качестве абсолютно. У нас соревнуется не качество продукции, а имидж стран, имидж продукта. Маркетологи для этого придумали бренды. Франция вся на брендах: французская косметика, французский парфюм, французская мода, французское вино, французский коньяк — все это не более, чем раскрученные бренды", — отметил Дробиз.

Именно поэтому о французском коньяке принято говорить только в превосходных степенях — самый изысканный, самый благородный, самый качественный. Такие определения почему-то неуместны для молдавских дивинов, хотя, как утверждает эксперт, некоторые марки бренди не уступают в качестве французским аналогам.

"Французские коньяки — дорогие, пьют их люди с серьезным уровнем дохода. Поэтому, если бутылка французского коньяка, допустим, в России стоила 3000 рублей, а будет стоить 4000 рублей, то для них это не большие убытки. Разве перейдут они на молдавский коньяк за 500 рублей? И дело тут не в качестве", — резюмировал эксперт.