В Комитете ЕП рекомендуют создать трастовый фонд для Молдовы и Украины

Комитет по международным отношениям согласовал проект рекомендаций к пятому саммиту Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 24 ноября 2017 года

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Создание трастового фонда для Молдовы, Украины и Грузии по поддержке инвестиций в инфраструктуру рекомендовано сегодня Комитетом по международным отношениям Европарламента, говорится в сообщении Европарламента, сообщает РИА Новости.

Комитет согласовал проект рекомендаций к пятому саммиту Восточного партнерства, который пройдет в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Пленарная сессия Европарламента, как ожидается, проголосует по этому документу в ноябре, отмечается в релизе.

"Депутаты комитета Европарламента по международным отношениям рекомендуют создание трастового фонда для Украины, Грузии и Молдовы, который мог бы сфокусироваться на частных и государственных инвестициях в социально-экономическую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Также комитет рекомендует создание новой модели сотрудничества со странами Восточного партнерства, с которыми у ЕС заключены соглашения об ассоциации и которые добились значительного прогресса на пути реформ, связанных с Евросоюзом, свидетельствует релиз.

Эта модель, называемая «EaP+", позволила бы "предложить им возможность присоединения к таможенному союзу, энергосоюзу, цифровому союзу или даже к Шенгенской зоне, а также возможность отмены тарифов на мобильный роуминг", говорится в релизе.