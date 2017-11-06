Около 10 млн фунтов стерлингов королевы Елизаветы II нашли в офшорах

Британскую королеву Елизавету II заподозрили в выводе 10 миллионов фунтов в офшоры

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Порядка 13 миллионов долларов, что составляет около 10 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащих Британской королеве Елизавете II, нашли в офшорах, сообщает RT со ссылкой на доклад Международного консорциума журналистских исследований.

Согласно документу, средства отправлялись в фонды на Каймановых и Бермудских островах.

© AP Photo / Tim Ireland "Битва за престол": отречется ли Елизавета II от власти и в чью пользу

Средства были заработаны благодаря принадлежащему королеве герцогству Ланкастер, где находится крупный портфель недвижимости.

Часть денег один из фондов вложил в финансовую организацию BrightHouse, которую обвиняли в выдаче кредитов на неправомерных условиях.

Представители герцогства уже пояснили, что инвестируют только в проверенные инвестиционные фонды, а королева платит налоги с дохода, который приносит ей Ланкастер. Что касается инвестиций в BrightHouse, то в герцогстве заявили, что не знали об этой давней инвестиции.

В скандальной публикации фигурируют и другие политики. Всего авторы расследования обнаружили связи 120 известных персон с офшорами. Среди них — премьер-министр Канады Джастин Трюдо, члены администрации президента США Дональда Трампа, а также топ-менеджеры компаний Uber, Apple и Nike.