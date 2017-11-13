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Почему "лихорадит" биткоин - виноваты ли спекуляции на рынке

© AFP/ Thomas Samson
Экономика
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Стоимость Bitcoin Classic (BTC), самой популярной в мире криптовалюты, утром в понедельник вернулась к росту после падения ниже отметки 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Владельцы биткоинов провели эти выходные отнюдь не спокойно. Криптовалюта то падала, то росла. Рост курса Bitcoin Classic и падение Bitcoin Cash связано с коррекций после того, как за минувшие выходные курс классического биткоина снизился на 10%, а общее падение менее чем за неделю составило 29%, отмечает РИА Новости.

Так, накануне курс BTC снижался до 5956 долларов, впервые с 29 октября опустившись ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов. Новая валюта Bitcoin Cash выросла в цене с пятницы на 40%, и вечером в воскресенье цена BCH была на отметке 2426 долларов.

Зафиксированный в выходные рост стоимости Bitcoin Cash и падение цены BTC было связано с сообщением представителей Bitcoin Classic о скором прекращении обслуживания проекта, в частности, они призвали пользователей перейти на Bitcoin Cash. Сроки прекращения обслуживания BTC не сообщались, однако предполагалось, что в течение полугодия у Bitcoin Cash исчезнет слово Cash, и эта криптовалюта станет основным биткоином.

Помимо этого влияние на торги продолжает оказывать отсрочка введения изменений в сеть биткоина. На прошлой неделе в системе биткоина должно было произойти обновление протокола (SegWit2x), которое бы изменило некоторые правила. Однако в преддверии этого события ряд участников этой системы и рынка в целом обратил внимание на проблемы в эффективности сети после обновления, и оно было отложено.

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Текущая волатильность стоимости Bitcoin Classic (BTC), самой популярной в мире криптовалюты, связана со спекуляциями на рынке, рассказал эксперт портала Cryptilife Мансур Гусейнов.

Нынешние рост курса Bitcoin Classic и падение Bitcoin Cash (BCH) связывают с коррекцией. В минувшие выходные курс классического биткоина снизился на 10%, а общее падение менее чем за неделю составило 29%. Так, накануне курс BTC снижался до 5956 долларов, впервые с 29 октября опустившись ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов. Образованная в ходе разделения биткоина криптовалюта Bitcoin Cash выросла в цене с пятницы на 40%, и вечером в воскресенье цена BCH была на отметке 2426 долларов.

Участники рынка объясняли волатильность торгов сообщением представителей Bitcoin Classic о скором прекращении обслуживания проекта, в частности, они призвали пользователей перейти на Bitcoin Cash. Помимо этого влияние на торги продолжает оказывать отсрочка введения изменений в сеть биткоина. На прошлой неделе в системе биткоина должно было произойти обновление протокола (SegWit2x), которое бы изменило некоторые правила. Однако в преддверии этого события ряд участников этой системы и рынка в целом обратил внимание на проблемы в эффективности сети после обновления, и оно было отложено.

"Начиная с пятницы и в течение выходных рынки были крайне волатильны. Похоже, что игра против биткоина объединила тех, кто реализовал проект Bitcoin Cash, Bitcoin Classic, и тех, кто выступал за форк SegWit2x. Поскольку два последних проекта оказались "под вопросом", Bitcoin Cash оказался единственной альтернативой", — рассказал эксперт.

С уровня 640 долларов Bitcoin Cash вырос в пятницу до 1000 долларов, в субботу до 1,4 тысячи долларов, а в воскресенье до 2,5 тысячи долларов.

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"Безусловно, это массивная манипуляция, поскольку на уровне 2,5 тысячи долларов рынок продержался не более 5 минут. Возможно, кто-то из "старых" держателей биткоина решил перейти в Bitcoin Cash", — рассказал эксперт.

Гусейнов отметил, что влияние на торги могут оказывать и сообщения о том, что Роджер Вер, один из сторонников Bitcoin Cash, продал принадлежащие ему 250 тысяч биткоинов.

"В конечном итоге, это похоже на игру на выбывание. Обе сети будут бороться за пользователей и та, что предложит лучшие условия, имеет больше шансов в перспективе. Тем не менее у классического биткоина шансы победить гораздо выше. Он уже неоднократно доказывал свою состоятельность раньше. А BTC на этом фоне особо никого не волнует. Это просто одна из альтернативных валют (альткоинов). Ни капитализации, ни большого объема торгов в последнее время в ней не было", — указал он.

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Теги:
Bitcoin Classic, Bitcoin Cash, паника, биткоин
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