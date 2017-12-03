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Золотой биткоин

Состояние на криптовалюте: названы имена биткоиновых миллиардеров

© Fotolia/ Roman Bodnarchuk
Экономика
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Вложили в биткоин еще до того, как это стало мейнстримом, и стали миллиардерами: кто сколотил состояние на криптовалюте

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Криптовалюты — новый мейнстрим, который набирает обороты во многих странах мира. На основе виртуальных денег быстро зародился невероятный по своим масштабам крипторынок. Самая популярная криптовалюта — биткоин (Bitcoin). В нынешнем году она неоднократно обновляла исторические максимумы. Сегодня курс биткоина к "американцу" вновь перевалил за 11 тысяч долларов. Однако поведение курса этой криптовалюты вызывает много вопросов. С начала биткоин то резко обваливался, то стремительно рос, заставляя понервничать игроков.

Как работает биткоин-банкомат
© AFP/ SAUL LOEB
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По признанию британских СМИ, братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвосс, ранее заявлявшие о своих правах на социальную сеть Facebook, стали первыми миллиардерами, чье состояние появилось благодаря инвестициям в криптовалюту биткоин. Как пишет РИА Новости, Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса биткоинов за 11 миллионов долларов в 2013 году, когда стоимость одного биткоина составляла 120 долларов. Позднее они заявляли, что не будут их распродавать, поскольку рассчитывают на "долгосрочность" вложения, а также называли биткоин "улучшенной версией золота".

Рост цены на эту криптовалюту, которая сейчас стоит почти в сто раз дороже, чем четыре года назад, сделал Уинклвоссов обладателями состояния в более чем миллиард долларов.

Американские бизнесмены и гребцы братья Уинклвосс в течение долгого времени судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, считая, что он украл их идею во время его работы над социальной сетью Уинклвоссов "HarvardConnection". Позднее стороны смогли достичь мирового соглашения. По данным некоторых СМИ, Цукерберг выплатил братьям около 65 миллионов долларов в соответствии со стоимостью акций компании.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин 29 ноября обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 11,441 тысячи долларов за одну монету. Позднее его стоимость резко обвалилась на две тысячи долларов, до 9,001 тысячи, однако в пятницу цена за монету на крупнейших биржах снова превысила отметку в 10,5 тысячи долларов.
По состоянию на 13.48 по кишиневскому времени воскресенья, 3 декабря, курс биткоина на бирже Bitfinex составлял 11,594 тысячи долларов за единицу.

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Теги:
братья Кэмерон и Тейлор Уинклвосс, миллиардер, криптовалюта, биткоин
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