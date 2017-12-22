Резкое падение биткоина - сколько сейчас стоит криптовалюта

Биткоин подешевел до 14 тысяч долларов, падение составило более, чем 25%, произошло это всего за пять дней после достижения рекорда в 20 тысяч "зеленых"

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Судя по всему, биткоин переживает не самые лучшие времена. Самая популярная в мире криптовалюта подешевела более чем на 25% за пять дней после достижения рекорда в 20 тысяч долларов в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Биткоин дешевел на 13,86% — до 14,7 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 12,21%, до 14,4 тысячи долларов, на GDAX — на 9,86%, до 14,89 тысячи долларов. При этом на торгах в воскресенье криптовалюта достигла рекордного значения, превысив уровень в 20 тысяч долларов.

Криптовалюта Bitcoin Cash дорожала на 24,04%, до 1,9 тысячи долларов, в то время как на торгах в четверг она торговалась на уровне 3,2 тысячи долларов, после чего обвалилась.

Эксперты связывали рост с новостями о том, что ранее на этой неделе платформа Coinbase запустила торги Bitcoin Cash, которая теперь торгуется на бирже GDAX.

По мнению аналитика Сары Силверстейн (Sara Silverstein), снижение стоимости биткоина после достижения пика в 20 тысяч долларов на выходных может быть связано с тем, что альтернативная криптовалюта — Bitcoin Cash, "была несколько узаконена", когда была добавлена в Coinbase.

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Криптовалюта Ethereum дорожала на 16,27% — до 740,15 доллара, Ripple — на 42,76% — до 0,58 доллара. При этом на торгах в четверг Ripple впервые превысила отметку в 1 доллар на фоне инициативы ее разработчиков по внедрению технологии блокчейн в крупных мировых банках. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 510,9 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 53% всего рынка криптовалют.

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Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.