Паника на биржах: биткоин продолжает падать

Криптовалюта биткоин впервые за несколько лет начала год с падения цены

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин в начале 2018 года демонстрирует негативную динамику впервые с 2015 года, следует из данных торгов, сообщает РИА Новости. © Fotolia/ Thodonal Инструкция для "чайников": как я продала квартиру и купила биткоин

По итогам 1 января биткоин упал более чем на 3%. К сравнению, в первый день 2017 года криптовалюта выросла в цене на 3,6% — до 998 долларов, а по итогам года подорожала в 14 раз.

До декабря прошлого года стоимость биткоина не превышала 10 тысяч долларов, а 18 декабря она уже достигла максимума в 19,511 тысячи долларов. Во второй половине декабря после взрывного роста началось снижение стоимости криптовалюты. В последние дни декабря оно ускорилось после новостей об очередном внедрении протокола, в результате которого образовалась новая криптовалюта — Bitcoin God (GOD).

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Что касается других альтернативных криптовалют, то цена Ethereum росла на 14,39%, до 882,84 доллара, Bitcoin Cash — снижалась на 2,6%, до 2,45 тысячи долларов, Ripple — росла на 1,81%, до 2,29 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 627,88 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 36,1% всего рынка.