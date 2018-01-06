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Бухарест

Бухаресту необходимо ориентироваться на Москву — румынские эксперты

© Sputnik/ Рунов
Экономика
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Местные эксперты и аналитики считают, что страна должна перезапустить эконгомическое отношения с Россией, чтобы освободиться от чрезмерной зависимости от экономики ЕС

БУХАРЕСТ, 5 янв — Sputnik, Октавиан Раку. Перезагрузка экономических отношений с Россией стала одной из тем передачи "Jocuri de Putere" на телеканале "Realitatea TV".

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Большинство приглашенных высказались в пользу открытости перед партнерами из Москвы, чтобы избежать чрезмерной зависимости от Европейского союза. В то же время, они признали, что Россия не расположена инвестировать в Румынию из за ее военно-политического союза с США.

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Экономист Мирча Коша считает, что Румыния слишком экономически зависима от Европейского союза, и одно из решений проблем развития – это диверсификация экспорта за пределы европейского сообщества, в том числе в Россию.

"Если во Франции, в Германии, в Италии, в меньшей степени в Испании рынок автомобилей на спаде, то падает и наш рынок, потому что мы туда экспортируем. Ситуация могла бы быть иной, если бы у нас были отношения с Китаем, например, или Индией — так, как делает Польша, — если бы у нас были отношения и с Россией", — сказал эксперт.

Историк Хория Александреску выразил мнение, что Румыния ошиблась и продолжает ошибаться в своих отношениях с Российской Федерацией.

"Мы в отношении русских совершили большую ошибку, и продолжаем ошибаться. Помню, как во времена правительства Нэстасе в Москву прибыла делегация деловых людей, была встреча в Торгово-промышленной палате в Москве, и русские им сказали: "Отправляйтесь к губернаторам, потому что здесь все места заняты". Немцы уже проснулись и пришли к русским", — сказал Александреску.

Есть ли у Румынии товары для экспорта в Россию?

Вместе с тем, директор "DCNews" Вал Вылку выразил мнение, что Румынии нечего экспортировать в Россию в условиях, когда не существует собственных румынских брендов, а большинство предприятий в Румынии – западные.

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В ответ, экономист Мирча Коша подчеркнул, что Румыния могла бы поставлять на российский рынок продовольствие после того, как упало производство в Украине, которая ранее экспортировала сельхозпродукцию в Россию.

"Какие товары мы можем поставлять, например, в Россию, говорит господин Вылку? Не обязательно, чтобы мы поставляли товары, которые шли в Россию раньше – сыр, мясо, полуфабрикаты, хотя существует очень большой рынок полуфабрикатов. Почему? Потому что упало производство в Украине, потому что мы стали крупным производителем пшеницы в этой зоне Черного моря. Мы экспортируем зерновые и импортируем продукты, перерабатываемые из зерновых. Можно было бы говорить и о нашей переориентации с точки зрения структуры отраслей промышленности. С чем могут прийти американцы в Румынию, если у них есть дешевые рабочие руки в других странах?" – заявил Коша.

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По мнению экономиста, "одним из самых важных моментов во внешней политике в 2017 году был визит патриарха Даниила в Москву. Мы видим, что есть необходимость в определенных структурных переменах в экономике Румынии. Мы больше не можем идти по той же линии", — сказал Мирча Коша, добавив, что "в мире появляются силы, которые не обязательно связаны с Европейским союзом, которые могут опередить Европейский союз в то время как мы слишком связаны с ЕС". 

В пользу большей открытости перед Россией высказался и Флориан Бикир, который считает, что Румынии нужно прагматично подходить к налаживанию экономических связей, как это делает Германия.

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"Можем делать бизнес, как это делают немцы, как делают все страны. Я вернулся из Москвы, и на той неделе, когда Европейский союз, — заметим это лицемерие, — заявил, что продолжит экономические санкции против России, вся Москва была полна немецких делегаций, которые подписывали договоры, по BMW, по машинам, по другим вещам…", сказал Бикир.

Румыния уязвима из-за хронической зависимости от ЕС

В той же передаче Мирча Коша провел краткий анализ внешних факторов, которые влияют на экономическую ситуацию в Румынии, подчеркнув опасность усиления протекционистской политики в западных странах, являющихся основным пунктом назначения румынского экспорта.

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"Происходят две важные вещи. В первую очередь, это наступательный протекционизм в странах, в которые мы массово экспортируем. Мы связаны с тремя европейскими странами, куда идет 70% нашего экспорта — в первую очередь, оборудование, комплектующие по большей части в области автоиндустрии и транспорта. Эти страны входят в период очевидного протекционизма, изучите хотя бы почти ежедневные заявления президента Франции Макрона. Во-вторых, сегодня возникают чрезвычайно интересные связи между тремя странами, которые будут управлять миром: Германией и Россией, — Германия заинтересована в российских энергоресурсах, а Россия в немецких технологиях и капиталах, — и между Россией и Китаем", — заявил экономист Мирча Коша.

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Теги:
торговля, экспорт в РФ, США, Россия, Румыния
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