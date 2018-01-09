Новый поворот в громком деле Анатолия Стати в Казахстане

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Основной целью компании "КМГ Кашаган Б.В." (КМГК) является управление казахстанской долей участия в соглашении о разделе продукции (СРП) по Северному Каспию (включает месторождение "Кашаган") от 18 ноября 1997 года, заключенного между Казахстаном и международным консорциумом. Доля участия КМГК в СРП составляет 16,88%. Держателями акций КМГК на паритетной основе являются нацкомпания "Казмунайгаз" и фонд "Самрук-Казына", отмечает РИА Новости.

"АО "Самрук-Казына" информирует о том, что 14 сентября 2017 года на основании решения суда г. Амстердам на права АО "Самрук-Казына" в отношении принадлежащих ему 50% акций "КМГ Кашаган Б.В." наложено ограничение в части распоряжения этими акциями", — говорится в распространенном во вторник пресс-релизе фонда.

А 5 января суд Амстердама принял предварительное решение о сохранении ограничения в рамках промежуточного разбирательства, инициированного АО "Самрук-Казына".

В сообщении поясняется, что указанное ограничение наложено в рамках обеспечения иска по признанию и исполнению в Нидерландах арбитражного решения по делу группы истцов в лице Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Республики Казахстан, вынесенного в 2013 году Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма.

Ранее сообщалось, что по ходатайству Анатолия Стати 30 октября Bank of New York Mellon в Бельгии заморозил средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах ЦБ Казахстана. Республика пытается опротестовать это решение. СМИ сообщали, что речь идёт о "заморозке" 22 миллиардов долларов.

"АО "Самрук-Казына" не являлось участником арбитражного разбирательства между Республикой Казахстан и истцами, арбитражный трибунал не выносил решения в отношении АО "Самрук-Казына" об осуществлении каких-либо выплат в пользу истцов", — подчеркивается в пресс-релизе.

В соответствии с ограничением, акции КМГК, принадлежащие АО "Самрук-Казына", не могут быть проданы, переданы или обременены в течение срока действия данной обеспечительной меры. Обращение взыскания на акции возможно только в случае принятия судом решения о признании и исполнении арбитражного решения и применимости такого решения в отношении АО "Самрук-Казына".

"АО "Самрук-Казына" сохраняет все свои права голоса по данным акциям и текущее управление КМГ Кашаган Б.В. осуществляется в обычном режиме, в том числе исполнение платежных и иных обязательств КМГ Кашаган Б.В. перед третьими лицами, за исключением выплаты дивидендов в пользу АО "Самрук-Казына", — отмечается в сообщении.

Согласно пресс-релизу, в настоящее время АО "Самрук-Казына" "принимает все необходимые меры по защите своих интересов в установленном порядке и продолжит решительно отстаивать свои права".