Как Россия выстраивает политику на рынке газа в Румынии

Как Россия выстраивает ценовую политику на рынке газа в Румынии - комментирует руководитель одной из румынских газовых компаний

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Со среды цена на природный газ для Румынии, импортируемый из России, выросла в среднем на 5,6 % по стране, передает ro.sputnik.md cо ссылкой на СМИ Румынии.

"Этот процент будет варьироваться от одного поставщика к другому", — отметили в румынской Федерации энергетических компаний (оригинальная аббревиатура — ACUE).

Там же сообщили, что с первого апреля 2017 года цена, по которой поставщики покупают газ у внутренних производителей, не регулируется властями и является результатом политики спроса и предложения на рынке.

Как сообщил Франк Хайдиньяк (Frank Hajdinjak), гендиректор компании E.ON, дистрибьютора газа в Румынии, пределом для цен на природный газ внутреннего производства является цена на импортный газ, как единственный источник поставок, находящийся в режиме конкуренции.

По его словам, проблема состоит в том, что в Румынии нет большого спектра конкурентов на рыке природного газа. Есть два внутренних производителя, не считая мелких, а также — главная составляющая этого рынка — импорт из России.

"Если внутренние производители увеличивают цену, мы просто покупаем больше газа у России. Так же было и в прошлом году, когда цена импортного голубого топлива была ниже внутрирыночной", — отметил Хайдиньяк.