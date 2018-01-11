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Почему на самом деле рухнул биткоин и теперь стоит 13 тысяч долларов

CC0 / geralt
Экономика
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (118)
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По мнению экспертов, биткоин дешевеет на фоне новостей о возможном запрете торговли криптовалютами в Южной Корее

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) подешевела до 13 тысяч долларов после того, как Южная Корея объявила о подготовке законопроекта о полном запрете торговли криптовалютами, отмечает РИА Новости.

Биткоин подешевел на 11%, до 13,25 тысячи долларов.

Министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил, что страна готовит законопроект, подразумевающий запрет торговли криптовалютами в стране.

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© Fotolia/ Pio Si
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По словам министра, власти обеспокоены ситуацией вокруг виртуальных валют. Южная Корея является одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum.

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В декабре власти страны рассматривали различные меры для ограничения спекуляций на рынке криптовалют, в том числе они не исключали закрытия криптовалютных бирж. Тогда Управление координации государственной политики Южной Кореи выражало обеспокоенность по поводу чрезмерного роста криптовалютных спекуляций.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 628,5 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 10%.

Аналитики уверены, что в 2018 году мы станем свидетелями стремительного удешевления биткойна, будут периоды его взлета и падения. Все зависит от того, насколько будут жесткими регуляторные меры, от которых и будет в дальнейшем зависеть курс этой криптовалты, резюмировал эксперт в области инвестиций.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (118)

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Теги:
рухнул рынок, биткоины, Экономика, бизнес и финансы
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