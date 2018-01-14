Цифры: в 2017 году мигранты перевели в свои страны около $600 млрд

В настоящее время в мире насчитывается до 258 миллионов беженцев, по сравнению с 2000-м годом число мигрантов увеличилось на 49%

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Стало известно, сколько денег перевели трудовые мигранты в свои страны. По сообщению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, гастарбайтеры перевели без малого 600 миллиардов долларов, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Мигранты вносят огромный вклад в международное развитие — как своей работой, так и денежными переводами в свои страны. В прошлом году объем переведенных средств составил почти 600 миллиардов долларов — втрое больше чем вся помощь, выделяемая на развитие", — сказал Гутерреш.

Согласно представленному докладу, в настоящее время в мире насчитывается до 258 миллионов беженцев.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эксперт: выход Молдовы из СНГ плохо скажется на трудовых мигрантах

По сравнению с 2000-м годом число мигрантов увеличилось на 49%. При этом в ООН не исключают, что оно будет расти из-за изменения климата и других причин, влияющих на демографическую ситуацию в мире.

Ранее сообщалось, что Таджикистан получил из России денежных переводов на сумму 1,6 миллиарда долларов по итогам третьего квартала 2017 года.

Больше всего денежных переводов в республику поступило в третьем квартале этого года – 741 миллион долларов, а средняя сумма одного перевода составила 102 доллара.

Уточняется, что резиденты России перечислили сумму в 171 миллион долларов, а нерезиденты 570 миллионов долларов.