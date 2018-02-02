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Криптовалюта биткойн

Криптовалюта дешевеет: биткоин торгуется ниже $9 тысяч

© Sputnik/ Евгений Биятов
Экономика
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (291)
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Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет в пятницу на 4-14% и торгуется ниже отметки в 9 тысяч долларов за единицу после запрета рекламы криптовалют на Facebook

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Биткоин падал на 14,5%, до 8,69 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 13,82%, до 8,79 тысячи долларов, на OKEx — на 12,8%, до 8,8 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 4,46%, до 8,65 тысячи долларов, передает РИА Новости.

Дмитрий Голубовский
© Sputnik/
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Другие криптовалюты также дешевеют. Ethereum опускался в цене на 16,6%, до 956,8 доллара, Ripple — на 25,42%, до 0,85 доллара, Bitcoin Cash — на 20%, до 1,18 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 420,72 миллиарда долларов, причем днем ранее показатель составлял почти 511 миллиардов долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35% от всего рынка криптовалют, Ethereum — 22%, Ripple — 8%.

Биткоин продолжает дешеветь на фоне ряда внешних угроз. В среду соцсеть Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO (процедуру первичного размещения токенов) и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой.

Биткоин карикатура
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Кроме того, правительство Индии намерено полностью запретить использование криптовалют на территории страны, поскольку считает их незаконными платежными средствами, сообщил в четверг глава индийского Минфина Арун Джейтли.

При этом он отметил, что власти намерены активно применять технологию блокчейн для развития цифровой экономики.

"Большое количество новостей, касающихся регулирования (криптовалют — ред.), создает панику на рынке", — сообщил телеканалу CNBC аналитик Cypher Capital Ник Керк (Nick Kirk). Ограничения на криптовалютном рынке затронули и инвесторов в Южной Корее. Со вторника в стране вступили в силу новые правила. Теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (291)

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Теги:
падение, биткоин, Общество
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