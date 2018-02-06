Биткоин может прекратить свое падение на уровне пяти тысяч долларов

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Экономист Максим Блант предполагает, что биткоин падает из-за мировых скандалов, а также предыдущего быстрого роста.
Продолжительное падение стоимости самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — может прекратиться на отметке в 5-5,5 тысячи долларов, следует из слов экономиста-обозревателя.
Биткоин во вторник в моменте опускался ниже 6 тысяч долларов, он теряет примерно за сутки порядка четверти своей стоимости и подешевел уже более чем втрое по сравнению с декабрьским максимумом.
"Я ждал биткоин в районе 7-7,5 тысячи долларов. Дождался, но рынок ушел ниже. Следующая поддержка — 5-5,5 тысячи долларов" — рассказал Блант РИА Новости.
"Посмотрите на Dow и сделайте поправку на волатильность. Но у биткоина есть и свои причины падать. Китай, Корея, Япония, череда скандалов. Но это все поводы. Глубокая коррекция была предрешена бурным ростом", — заключил он.