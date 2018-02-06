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Биткоин

На какой отметке может прекратиться падение биткоина

REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo
Экономика
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Биткоин теряет примерно за сутки порядка четверти своей стоимости и подешевел уже более чем втрое по сравнению с декабрьским максимумом

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Экономист Максим Блант предполагает, что биткоин падает из-за мировых скандалов, а также предыдущего быстрого роста.

Продолжительное падение стоимости самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — может прекратиться на отметке в 5-5,5 тысячи долларов, следует из слов экономиста-обозревателя.

Биткоин во вторник в моменте опускался ниже 6 тысяч долларов, он теряет примерно за сутки порядка четверти своей стоимости и подешевел уже более чем втрое по сравнению с декабрьским максимумом.

"Я ждал биткоин в районе 7-7,5 тысячи долларов. Дождался, но рынок ушел ниже. Следующая поддержка — 5-5,5 тысячи долларов" — рассказал Блант РИА Новости.

Криптовалюта биткойн
© Sputnik/ Евгений Биятов
Криптовалюта дешевеет: биткоин торгуется ниже $9 тысяч
При этом, по словам эксперта, гарантий, что криптовалюты в этом году обновят максимумы, нет никакой. "Но это высокорискованные инвестиции, которые обладают высокой потенциальной доходностью", — отметил он, указав, что волатильность биткоина намного выше, чем у ряда других активов, в том числе американского фондового индекса DJIA, который в понедельник показал крупнейшее номинальное падение в истории.

"Посмотрите на Dow и сделайте поправку на волатильность. Но у биткоина есть и свои причины падать. Китай, Корея, Япония, череда скандалов. Но это все поводы. Глубокая коррекция была предрешена бурным ростом", — заключил он.

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Теги:
криптовалюта, падение, скандал, биткоин, Максим Блант
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