Апокалипсис вчера: сколько богатейшие люди мира потеряли за вчерашний день

В результате падения фондового рынка в США 500 богатейших людей мира понесли миллиардные потери

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. На фоне резкого падения курсов ценных бумаг на фондовом рынке США ​5 февраля состояние 500 самых богатых людей мира за день сократилось на 114 миллиардов долларов, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на агентство

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Больше всех пострадал основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Его состояние сократилось на 5,1 миллиарда долларов.

Кроме того, более миллиард за день потеряли 17 миллиардеров, в том числе глава Facebook Марк Цукерберг. Его состояние уменьшилось на 3,6 млрд долларов. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос лишился $3,3 млрд.

Ведущий промышленный индекс США Dow Jones рухнул 5 февраля на 1,175 тыс. пунктов (4,6%) по итогам торгов на Нью-йоркской фондовой бирже. Помимо этого, рухнул и американский индекс S&P 500. Он потерял 113,19 пункта (4,1%). Таким образом, Dow Jones и S&P 500 аннулировали весь рост за 2018 год.