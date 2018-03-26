Румынский репортер: Европе нужны слабые София и Бухарест

Скандал вокруг лыжного курорта в Болгарии раскрыл всю мировоззренческую палитру Запада в отношении своих "младших братьев" по Евросоюзу.

БУХАРЕСТ, 26 мар — Sputnik, Драгош Думитриу. Под заголовком "Болгарин, альпинист и арледяне" вышел очень интересный репортаж в передаче "Впервые" (оригинальное название "În premieră") на румынском телевидении.

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Репортаж повествует о ситуации в области лыжного туризма в Румынии, сравнивая его с лыжной станцией в болгарском городе Банско, созданной практически с нуля.

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В этом отличном репортаже продемонстрирована важная роль инфраструктуры — автротрасс, проложенных после 2009 года под контролем болгарского правительства во главе с Бойко Борисовым. Короче, Болгария теперь может принимать огромное количество туристов, желающих отдохнуть на лыжном курорте, предоставляя им западные условия по… восточной цене.

Но вторичный эффект, который раскрывает репортер Кармен Аврам, имеет весьма скандальный оттенок. Болгарию начинают саботировать даже те, кто некогда вовлек ее в цепкие сети Евросоюза.

"Благодаря автотрассам, наконец-то завершенным, и экспансивному развитию своей инфраструктуры лыжного туризма Болгария начинает пугать Запад, который усматривает в сложившейся ситуации угрозу своему бизнесу. Уже появляются признаки саботажа", — пишет Кармен Аврам.

— Да, — говорят эксперты, которых опросили журналисты программы "Впервые", — развитие области лыжного туризма на Балканах может повлечь за собой потерю денег на Западе. Французы, австрийцы, например, не хотят столь сильной конкуренции.

Но неужели выход один — саботаж?!

"Толика правды в это есть", — говорит Кармен Аврам, предоставляющая ряд очень интересных деталей, с которыми мы можем согласиться, исходя из… собственного опыта.

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"Неожиданно в этом году болгары стали протестовать против неимоверного и весьма необходимого расширения туристической базы в Банско. Одни считают, что эти демонстрации оправданы, ибо при постройке второй лыжной трассы пострадает вековой лес. Но есть мнение, что протесты подготовлены приверженцами Запада и их единомышленниками в Брюсселе", — комментирует румынская журналистка.

Рука единомышленников из Брюсселя?! Но есть доказательства, недвусмысленно указывающие на одну противоречивую личность.

"На протесте, который мы снимали в Софии, мы встретили немку Ска Келлер, президента группы Зеленых в Европарламенте", — говорит Аврам.

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Отметим, что премьер Бойко Борисов попросил выслать эту евродепутатшу, назвав ее "зеленой джихадистской". Привожу диалог репортера передачи "Впервые" со Ска Келлер.

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— Что Вы думаете о слухах, циркулирующих по Болгарии?

— У меня волосы стоят дыбом.

— Почему?

— Потому, что мне никто не платит! Почему кто-то говорит нечто подобное?! Хочу сказать, что эти утверждения — один из мотивов проведения этих протестов.

Какова цель этих манифестантов? Не думаете ли вы, что она состоит в том, чтобы эта станция провалилась под собственным весом!

— Ясно то, что, если там не появится вторая лыжная трасса, Банско станет колоссом на глиняных ногах, который может обрушиться, — говорит Кармен Аврам, объясняя свое утверждение тем, что переполненность этого курорта людьми может привести к тому, что останутся недовольные столь длинной очередью на пока что единственную лыжную трассу, и эти гости начнут уезжать.

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Урок, который можно извлечь из этого репортажа, прост и понятен. Болгария, как и Румыния, хороши для Брюсселя только когда покупают товар у стран Запада, а не когда начинают составлять им конкуренцию. Или, говоря проще, Запад не хочет видеть ни равных себе, ни тех, кто усиленно развивается в этом направлении.