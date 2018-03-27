Молдова, Румыния и Украина - газовые узлы

Куда приведут переговоры между Румынией и Украиной и между Румынией и Молдовой по транзиту реверсного газа.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik, Октавиан Раку. Проект газопровода Унгены-Кишинев может войти в противоречие с планами украинской компании "Укртрансгаз", намеревающейся предоставит свою территорию и инфраструктуру для транзита румынского голубого топлива в страны Центральной и Восточной Европы, считает эксперт в области энергетики Серджиу Унгуряну.

Молдову на данный момент снабжают газом из Украины, куда, как мы знаем, он поступает из России. Один из пунктов экспорта газа, расположенных в нашем регионе, — Исакча-Орловка. Через него ежегодно качают 14-15 миллиардов кубометров голубого топлива.

Молдова в год потребляет около миллиарда кубометров газа.

"Со стартом проекта эксплуатации газопровода Яссы-Унгены Молдова получила возможность потреблять газ из альтернативного источника. На данный момент этот проект, в который уже вложено более 74 миллионов евро, не приведен к общему знаменателю. Этот газопровод снабжает топливом лишь Унгены и ряд близлежащих сел. Для нормальной работы газопровода по всей его длине необходимо подключение к газовой системе Молдовы, а именно, к Кишиневу. То есть, инвесторам придется раскошелиться еще на 93 миллиона евро", — отметил Унгуряну.

Эксперт напомнил, что новый газопровод изначально предполагался как альтернативный источник подключения для Молдовы. Мотивом служило крайнее ухудшение отношений между Россией и Украиной, что могло грозить частичным или полным прекращением транзита газа. То есть, Молдова "попала бы под раздачу".

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По словам Унгуряну, в случае, если Украина придет к соглашению с Румынией о поставках румынского реверсного газа, то большая часть газовых сетей, подконтрольных Киеву, будет снабжаться из Румынии или из других реверсных источников, которые будут поступать с румынской стороны. Оснований для планирования таких рокировок — хоть отбавляй.

Повод для таких разговоров — скандал Газпрома и Нафтогаза. Если он дойдет до критической точки, то Украине останется лишь смотреть на российский газ, утекающий мимо нее на запад, но уж никак не потреблять его.

© Sputnik / Nicu Goncear Парламент решил, через какие села пройдет газопровод Унгены-Кишинев

"В этих условиях газопровод Яссы-Унгены-Кишинев станет ненужным, так как европейский, в том числе и румынский газ будет попадать в газовые сети Украины и, следовательно, Молдовы", — делает вывод Унгуряну.

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Иными, словами, Румыния должна выбрать между Украиной и Молдовой. Либо, рассуждает эксперт, Бухарест отказывается от переговоров с Киевом и будет поставлять на Украину газ через провод Яссы-Унгены-Кишинев, что для Молдовы просто великолепно. Правда, полагает Унгуряну, по молдавской территории придется проложить трубу пошире.

Второй сценарий — Украина, все-таки, начинает получать реверсный газ из Румынии, а оттуда направлять в Молдову.

Больше Бухарест выиграет от заключения контракта с Киевом. В этом случае у Румынии появится возможность экспортировать больше газа, считает Унгуряну.

По его словам, газовая инфраструктура, откуда может пойти реверс, более удобна, чем в Унгенах, где диаметр газовой трубы — лишь 600 миллиметров.

В феврале премьер-министр Молдовы Павел Филип объявил, что национальное общество транспорта природного газа "Трансгаз" стало мажоритарным акционером компании Vestmoldtransgaz, которое должно обслуживать газопровод Яссы-Унгены.

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Премьер Молдовы Павел Филип сообщил о том, что "Euro Transgaz", единственным партнером которого является Transgaz SA România, стал победителем конкурса по приватизации госпредприятия Vestmoldtransgaz — оператора газопровода Яссы-Унгены.