Миллер назвал условие нового контракта на транзит газа через Украину

Вопрос об отказе от украинского транзита никогда не ставился – об этом заявил глава "Газпрома".

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер сообщил журналистам во вторник, что газовый концерн не ставил вопрос о полном отказе от транзита голубого топлива через территорию Украины.

"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах. Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит", — заявил Миллер.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

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"Газпром" заявил о несогласии с таким вердиктом. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта объявил о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом". Позже заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит топлива с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.