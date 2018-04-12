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Gas compressor station

Финлядия дала разрешение на строительство "Северного потока - 2"

© Sputnik / Ivan Rudnev
Экономика
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Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до берегов Германии.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение проекту газопровода "Северный поток — 2" на использование финских вод для его строительства. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА Новости.

Gazprom
© Sputnik / Максим Блинов
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"Агентство выдало разрешение в соответствии с законом об использовании финских вод по проекту "Северный поток — 2" между Россией и Германией", — отмечается в сообщении.

На минувшей неделе правительство Финляндии уже выдало проекту принципиальное решение по использованию исключительной экономической зоны страны. Всего для начала строительства необходимо было получить два разрешения.

"Это важный день для нашего проекта: по результатам нашей всесторонней и кропотливой работы финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода "Северный поток — 2", общая протяженность которого составит около 1230 км. Мы готовы к продолжению плодотворного сотрудничества и открытого диалога на этапе строительства и эксплуатации с финскими властями, которые будут вести мониторинг выполнения наших работ", — сказал менеджер по получению разрешений в Финляндии Nord Stream 2 AG Торе Гранског.

Процесс получения разрешений в Финляндии начался осенью 2017 года после проведения комплексной оценки воздействия на окружающую среду, что является обязательным этапом процесса получения разрешений.

Трубы для газопровода Nord Stream 2
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В Германии компания Nord Stream 2 AG также уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании — идут по графику.

Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

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Теги:
Северный поток-2, разрешение на строительство, газопровод, газ, Газпром, Балтийское море, Хельсинки, Финляндия, Дания, Германия, Москва, Россия
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