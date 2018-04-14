"Wine of Moldova" впервые выбрано "почетным гостем" международной выставки

Организаторы выставки "Arvinis 2018" в Швейцарии предоставили специальную площадь для стенда "Wine of Moldova" по выгодной цене и возможность организовать тематические мероприятия, посвященные молдавскому вину.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Тринадцать молдавских производителей вина, объединенные единым национальным винным брендом "Вино Молдовы" будут представлять Республику Молдова на крупнейшей винодельческой выставке в Швейцарии "Arvinis 2018", которая пройдет в Монтре с 25 по 30 апреля.

© Sputnik / Rodion Proca Кротенко: глобальная конференция по винному туризму – плюс для Молдовы

Производители молдавского вина представят лучшие продукты на стенде "Wine of Moldova", площадью 162 кв. метров. Особую гордость у молдавских виноделов вызывает тот факт, что "Wine of Moldova" впервые выбрано в качестве "почетного гостя" этой крупнейшей винодельческой выставки в Швейцарии.

Молдова также представит туристические возможности страны — культурные маршруты, сельский и винный туризм, а также мероприятия, которые могут привлечь иностранных туристов. Туроператоры и профессиональные гиды представят посетителям новые направления гастрономического туризма. Заинтересованные лица, смогут "посетить" 12 наиболее важных туристических достопримечательностей нашей страны посредством виртуальных туров.

Выставка "Arvinis 2018" проходит 23-й год подряд, это важное событие, в рамках которого 200 участников из 20 стран представят более 5 000 видов качественных вин. Выставка посвящена, в частности, простым потребителям (более 80% посетителей), желающим узнать больше о винах, открыть для себя новые продукты, научиться искусству выбора качественных вин и правильной дегустации.