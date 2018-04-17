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Рубль отреагировал: Трамп отложил введение новых санкций против России

© Sputnik / Mikhail Kutuzov
Экономика
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Обменный курс рубля подскочил к доллару и евро на новостях, что США отложили новые санкции против РФ.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Курс рубля перешел к росту, теперь курс российской валюты значительно повышается относительно доллара и евро на сообщениях СМИ, что Трамп отложил новые санкции против РФ, следует из данных Московской биржи, которые приводит РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в Брюсселе, архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В понедельник, 16 апреля, издание Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп решил приостановить введение новых экономических санкций против России, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.

После этой новости курс российской валюты подскочил к доллару на 1,7 рубля, к евро — на 1,04 рубля.

По состоянию на 17 апреля курс американской валюты падал до 60,86 рубля (на 0,3 рубля), евро — до 75,48 рубля (на 0,24 рубля). Растет и стоимость нефти. Brent поднялась до 71,81 доллара за баррель. Тенденция к росту наблюдается также на российском рынке акций. Утром индекс Московской биржи повышался на 1,6% — до 2178 пунктов.

"Действительно, вышла новость (из-за которой рубль стал расти — прим. ред.). Трамп приостановил дополнительные санкции по России. Рынки ждали, что если ракетный удар по Сирии не приведет к дополнительному противостоянию между США и Россией, то, в принципе, наши рынки были готовы к отскоку. Но объявление Никки Хейли, что американский Минфин готов еще ввести дополнительные санкции, остудили этот означившийся с утра воскресенья отскок и привели в результате к коррекции нашего рынка. В результате лидером снижения был Сбербанк, как основной наш индикатор на коррекциях", — прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Сергей Дроздов.

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"Трамп — человек непостоянный. Он сначала пишет одно, потом может написать совсем другое, так что здесь расслабляться нам совсем не надо, но тем не менее новость в моменте оказалась достаточно позитивной", — добавил собеседник.

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В понедельник вечером американское издание Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение нового пакета санкций против Российской Федерации. 

"Трамп посоветовался с советниками по национальной безопасности вечером в воскресенье и сказал им, что расстроен из-за того, что санкции были официально объявлены, потому что он еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения", — написало издание.

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Теги:
обменный курс, рубль, доллар, евро, валюта, Дональд Трамп, Вашингтон, Москва, США, Россия, Экономика, бизнес и финансы
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