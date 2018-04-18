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украинские гривны

Неутешительный прогноз: что ждет Украину в ближайшие три года

© Sputnik / Александр Демьянчук
Экономика
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Согласно прогнозу правительства Украины, финансовые дела у страны-соседки идут не очень хорошо.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Кабинет министров Украины разработал проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы, так называемую бюджетную декларацию, о чем сообщили в среду СМИ соседней страны.

Бюджетная декларация готовится министерством финансов страны и определяет основные направления бюджетной политики на последующие годы и макропрогноз, на основе которого будет рассчитываться проект бюджета на следующий год. С ее подготовки начинается бюджетный процесс.

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Согласно тексту документа, реальный валовый внутренний продукт (ВВП) соседней страны вырастет лишь на 3,6 процента, в то время как инфляция составит 6,5 процентов. По словам финансовых экспертов страны-соседки такой прогноз роста ВВП Украины — слишком оптимистичен. Экономические эксперты называют его "нарисованным", "бумажным" и ничем не подкрепленным, ссылаясь на показатели галопирующей инфляции в стране, уровнь которой в 2017 году достиг отметки в 17 процентов.  

"Достанется" от неустойчивой экономики и гривне. Так, в прогнозе на 2019-2021 годы говорится, что в среднем обменный курс украинской валюты составит 30 гривен 50 копеек за один доллар. В леевом выражении доллар на Украине будет стоить в среднем 19 леев 20 банов за единицу. 

По данным прогноза правительства страны, в 2019 году номинальный ВВП составит 3 миллиарда 734 миллиона гривен. Это — 143 миллиона долларов по курсу Национального банка Украины. 

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Кроме того, дефицит госбюджета соседней страны 2019 года планируется на уровне 2,2% от ВВП, предельный объем госдолга — не более 56% ВВП.

Несмотря на, в целом, неутешительные прогнозы, правительство Украины обещает гражданам, что уровень жизни будет пусть немного, но расти. Так, по плану бюджетной политики, с января 2019 года прожиточный минимум составит 1853 гривны (порядка 70 долларов США), в июле следующего года он вырастет на целых пять долларов, а к декабрю прибавит еще два пункта в североамериканской валюте. 

В отличие от предыдущей бюджетной декларации на 2018-2020 годы министерство финансов Украины не определило основные показатели государственного бюджета на следующие три года (2019-2021) и потолка расходов главных распорядителей бюджетных средств.

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Теги:
торговля, падение, гривна, курс, доллар, бюджет, Украина, экономика, прогноз, Киев, Молдова, Украина, Кишинев
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