МВФ настаивает на внедрении криптовалют в мировые торговые расчеты

По мнению главы МВФ Кристин Лагард, сделки, расчет за которые ведется в криптовалютах, могли бы значительно упростить процессы в мировой торговле, а также устранить необходимость в поиске посредников при реализации товаров и услуг.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала к международной кооперации в области внедрения криптовалют в международную систему взаиморасчетов и торговли, сообщает РИА Новости.

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"Основополагающая технология криптоактивных ресурсов или DLT (блокчейн) могла бы помочь финансовым рынкам функционировать более эффективно", — написала Лагард в своем блоге.

По ее словам, самоисполняющиеся и самоуправляющиеся "умные контракты" могут устранить необходимость в некоторых посредниках.

"Австралийская биржа ценных бумаг уже заявила, что планирует использовать DLT для управления клирингом и расчетами сделок с ценными бумагами", — продолжает она. Но, "прежде, чем криптоактивы могут значительно и всерьёз трансформировать финансовую деятельность, им необходимо заслужить доверие и поддержку потребителей и властей", — отметила глава МВФ.

Исполнительный директор МВФ отмечает, что необходимо в первую очередь исключить возможность использования криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма.

Лагард считает, что важным первым шагом будет достижение консенсуса в рамках глобального регулирующего сообщества. Она считает, что поскольку криптоактивы не знают границ, международное сотрудничество будет иметь важное значение.

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"Понимание рисков, которые криптоактивы могут представлять для финансовой стабильности, жизненно важно, если мы хотим различать реальные угрозы и ненужные опасения. Вот почему нам нужна безотлагательная нормативная повестка дня, которая защищает от рисков, но не препятствуя инновациям", — подводит она итог в своём блоге.

Более 20 государств ЕС подписали 16 апреля декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии. Соглашением предусматривается, что первые трансграничные акции должны начаться к концу 2019 года.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена инвестировать около 300 миллионов евро в проекты, поддерживающие использование технологии блокчейн. О стремлении регулировать рынок криптовалют заявляли и в министерстве финансов США.Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. Технология позволяет оптимизировать издержки, проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.