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Криптовалюта биткойн

Альтернативные деньги: Bitcoin Cash подорожал на 16%

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Альтернативная криптовалюта Bitcoin Cash дорожает в понедельник утром почти на 16%, восполняя предыдущие потери, свидетельствуют данные торгов.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. По данным портала CoinMarketCap, Bitcoin Cash дорожал на 15,75%, до 1,315 тысячи доллара. По данным биржи Bitfinex, курс Bitcoin Cash растет шестую сессию подряд — с 18 апреля, при этом по итогам 18 апреля он вырос на 18%, 20 апреля — на 16,6%. В марте криптовалюта подешевела почти на 50%, в феврале — на 20%, а в январе — почти на 40%.

Председатель Ассоциации Электронные деньги Виктор Достов
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Биткоин при этом в понедельник дорожал лишь на 0,14%, до 8,86 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в стоимости на 0,34%, до 8,84 тысячи долларов, на Binance — на 0,02%, до 8,84 тысячи, отмечает РИА Новости.

Другие альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 4,3%, до 631 доллара, Ripple — на 0,58%, до 0,87 доллара.

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Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 393,46 миллиарда долларов.

"Bitcoin Cash был сильно убит, и сейчас криптовалюта частично компенсирует потери", — прокомментировал ситуацию на рынке директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

Аналитик отметил, что в целом по рынку видно, что приходят новые деньги. По его мнению, сейчас хорошее время для входа на рынок. "Три месяца коррекции после очень большого роста уравновесили рынок", — добавляет Гусейнов.

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Теги:
экономика, курс валюты, биткоин
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