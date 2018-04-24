"Газпром" обеспечит газом Европу и готов строить "Северный поток-3"

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Если Европа подтвердил потребность в российском газе, то может появиться еще один газотранспортный проект – "Северный поток – 3". Об этом заявил зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы всегда говорили, что поставим столько газа Европе, сколько будет необходимо. У нас есть подтвержденные запасы, есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты — "Северный поток-3", например", — сказал Медведев.

Объем экспорта голубого топлива "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2017 году составил 194,4 миллиарда кубометров, увеличившись на 8,4%. Доля российского газа в ЕС в прошлом году выросла до 34,7% с 33,1% в 2016-м.

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В ближайшие два года экспорт продукции "Газпрома" в страны дальнего зарубежья преодолеет отметку в 200 миллиардов кубических метров в 2020 году, уверены в компании. Это связано с запланированным на следующий год началом поставок топлива в Китай ("Сила Сибири") и Европу ("Северный поток — 2").