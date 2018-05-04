Транзит газа через Украину сократился: что говорит "Укртрансгаз"

С начала текущего года объем транзита голубого топлива через Украину в Молдову значительно сократился.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Согласно данным "Укртрансгаза", объем транзита через Украину российского газа в Молдову и страны Европы сократился в январе-апреле 2018 года на 2,8 миллиарда кубометров, то есть на 9,2%.

Как уточнили в "Укртрансгазе", за четыре месяца этого года общий объем поставленного в Европу через территорию Украины голубого топлива из РФ составил 27,7 миллиарда кубометров, в том числе 7,6 миллиарда кубометров – в апреле (-3,7% по сравнению с апрелем 2017).

© Sputnik / Ivan Rudnev Миллер назвал условие для нового контракта на транзит газа через Украину

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" заявил о несогласии с таким вердиктом. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта объявил о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом". Позже заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит топлива с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.

В апреле Миллер заявил, что "Газпром" не ставил вопрос о полном отказе от транзита голубого топлива через территорию Украины. Однако, по его словам, российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах. Поэтому, уточнил Миллер, определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит.