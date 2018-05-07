Биткоин стабильно теряет "жирок"

Неуверенная стабильность: какое будущее ожидает криптовалюты, и какова ситуация на российских и международных биржах.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Криптовалюта биткоин в понедельник опустилась в цене, в рамках коррекции, после удорожания на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные торгов на биржах, о которых сообщает РИА Новости.

Так, популярная криптовалюта подешевела почти на 5%, до 9 тысяч 327 долларов. На бирже Bitfinex биткоин снизился в цене на 4,09%, до 9 тысяч 280 долларов, на OKEx — на 4,49%, до 9 тысяч 292 долларов.

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Альтернативные криптовалюты при этом также дешевеют — Ethereum — на 6,74%, до 753 долларов, Ripple — на 6,59%, до 0,82 американских центов, Bitcoin Cash — на 7,53%, до 1 тысячи 613 долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 435 миллиардов 200 миллионов долларов. На долю биткоина приходится около 36% всего рынка криптовалют.

"Сегодня рынок криптовалют снижается на 3-6%, корректируясь после роста на прошлой неделе", — рассказал директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

В воскресенье стоимость биткоина достигала 9 тысяч 900 долларов. По мнению аналитика, криптовалюта в ближайшее время продолжит стремиться к отметке в 10 тысяч долларов.

"Сейчас идет откат и консолидация перед следующей попыткой", — заявил эксперт.