Неизбежное падение: стоимость биткоина опустилась ниже $9 тысяч

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу утром опустилась в цене ниже 9 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 3,79%, до 8,993 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 4,14%, до 8,974 тысячи долларов, на GDAX — на 3,42%, до 8,97 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 3,49%, до 735,29 доллара, Ripple — на 5,56%, до 0,758 доллара, Bitcoin Cash — на 6,71%, до 1,543 тысячи долларов. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 418,05 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36,6% всего рынка криптовалют.

"По мнению "быков", сейчас фаза накопления. По словам "медведей", участники рынка становятся осторожными, по крайней мере частично, на (комментариях — ред.) Баффета и других", — приводит агентство Market Watch мнение президента 360 Blockchain USA Джеффа Койена (Jeff Koyen).

"По итогам торгов биткоин снизился на 3%, с утра снижается еще на 1% и торгуется по 8,96 тысячи долларов вблизи уровня поддержки 8,8 тысячи долларов. ТОП-10 криптовалют также снижаются на 2-8%", — прокомментировал РИА Новости положение директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.

Так, ранее на этой неделе глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет заявил, что криптовалюты "плохо кончат". А основатель IT-компании Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс сказал, что биткоин является одной из наиболее спекулятивных вещей в мире. Позднее венчурный инвестор Чамат Палихапития (Chamath Palihapitiya), который считает себя "учеником" Баффета, заявил каналу CNBC, что не согласен с негативной оценкой криптовалюты. По его мнению, технология блокчейн не входит в сферу компетенций Баффета. Сам Палихапития уверен, что будущее за криптовалютами.