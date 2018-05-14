Додон - Лукашенко: кукуруза, посеянная нами в Молдове, взошла

Белоруссия и Молдова рассчитывают на дальнейший рост взаимного товарооборота, отметили лидеры обеих стран на встрече в Сочи.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Кукуруза, которую в апреле посадили президенты Молдовы и Белоруссии Игорь Додон и Александр Лукашенко, уже взошла, заявил в понедельник на встрече с белорусским коллегой в Сочи молдавский лидер, которого цитирует Sputnik Беларусь.

В Сочи в эти дни проходит саммит Евразийского экономического союза.

Лукашенко во время переговоров с Додоном отметил, что наблюдает за развитием событий в Молдове, и, несмотря на то, что президенты не так давно встречались в Кишиневе, накопился ряд вопросов, которые нужно решить.

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"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Молдове, точно так, как и вы – в Белоруссии. Я готов обменяться мнениями на этот счет", – предложил Лукашенко коллеге.

В свою очередь, Додон поблагодарил президента Белоруссии за то, что он в апреле совершил официальный визит в Молдову >>>

По словам Додона, все трактора, которые подарил белорусский лидер, уже находятся в регионах, нуждающихся в технике, а совместно посаженная президентами кукуруза взошла.

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"Мы с удовольствием отмечаем рост торговли. Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы вернуться к уровню, который был у нас несколько лет назад", – отметил Додон.

Он выразил надежду на поддержку со стороны Белоруссии на саммите ЕАЭС при рассмотрении вопроса о предоставления Молдове статуса наблюдателя при этой межгосударственной структуре. "Для нас это очень важно, мы открыты к диалогу и с Западом, и с Востоком", – отметил Додон.

Лукашенко находился в Молдове с официальным визитом в конце апреля текущего года. Вместе с ним страну посетили представители различных госведомств и бизнеса Белоруссии, был подписан ряд двусторонних соглашений.