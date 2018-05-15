Объявлен срок запуска поставок газа по "Северному потоку — 2"

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. В конце 2019 – начале 2020 года начнутся поставки голубого топливо по газопроводу "Северный поток — 2". Об этом заявил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид, выступая на газовой конференции Flame, сообщает российская пресса.

Онтид подчеркнул, что компания постарается получить оставшиеся разрешения в течение нескольких месяцев, в соответствии с графиком строительства.

На данный момент в графике стоят разрешения от Дании, Швеции и России. Ранее получен соответствующий документ от Финляндии. Германия уже начала подготовительные работы в заливе Грайфсвальд.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Маршрут газопровода проходит через территориальные воды России и Германии и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.