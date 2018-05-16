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Пассивный биткоин: почему курс на криптовалюту неуклонно падает

CC0 / MichaelWuensch
Экономика
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В среду котировки по основным криптовалютам в мире значительно снизились, продолжив тенденцию падения, зафиксированную в первый день текущей недели.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин в среду дешевеет, продолжая динамику вторника и приближаясь к уровню поддержки в районе восьми тысяч долларов. Таковы данные торгов и комментарии аналитиков, сообщает РИА Новости.

Так, по состоянию на 9.00 среды, биткоин подешевел на 5,8%, до 8 тысяч 249 долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 6,3%, до 8 тысяч 210 долларов, на OKEx — на 5,9%, до 8 тысяч 200 долларов.

Первый биткоин-банкомат в Тель-Авиве, Израиль, который был открыт в июле 2014 года
© AFP 2018 / JACK GUEZ
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Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 6,23%, до 688 долларов, Ripple — на 8,5%, до 69 центов, Bitcoin Cash — на 11,6%, до 1 тысячи 262 долларов. По данным с бирж, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 376 миллиардов 730 миллионов долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

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"Вчера и сегодня утром биткоин снижался, в общей сложности потери составили около 5,5%. В результате цены вышли из диапазона последней недели. В этой ситуации вероятность тестирования минимумов предыдущих месяцев увеличивается, ближайший уровень поддержки находится в диапазоне 7,9-8,1 тысячи долларов", — прокомментировал РИА Новости ситуацию на рынке криптовалют директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

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Теги:
падение курса, котировки, криптовалюты, стоимость, цена, биткоин, Мансур Гусейнов, Молдова, Кишинев, США, Экономика, бизнес и финансы
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