Пассивный биткоин: почему курс на криптовалюту неуклонно падает

В среду котировки по основным криптовалютам в мире значительно снизились, продолжив тенденцию падения, зафиксированную в первый день текущей недели.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин в среду дешевеет, продолжая динамику вторника и приближаясь к уровню поддержки в районе восьми тысяч долларов. Таковы данные торгов и комментарии аналитиков, сообщает РИА Новости.

Так, по состоянию на 9.00 среды, биткоин подешевел на 5,8%, до 8 тысяч 249 долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 6,3%, до 8 тысяч 210 долларов, на OKEx — на 5,9%, до 8 тысяч 200 долларов.

© AFP 2018 / JACK GUEZ Почему анализируя биткоин, эксперты заговорили об "эффекте виагры"

Альтернативные криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 6,23%, до 688 долларов, Ripple — на 8,5%, до 69 центов, Bitcoin Cash — на 11,6%, до 1 тысячи 262 долларов. По данным с бирж, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 376 миллиардов 730 миллионов долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

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"Вчера и сегодня утром биткоин снижался, в общей сложности потери составили около 5,5%. В результате цены вышли из диапазона последней недели. В этой ситуации вероятность тестирования минимумов предыдущих месяцев увеличивается, ближайший уровень поддержки находится в диапазоне 7,9-8,1 тысячи долларов", — прокомментировал РИА Новости ситуацию на рынке криптовалют директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.