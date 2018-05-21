Президент объяснил, зачем Болгарии нужен свой "поток"

Президент Болгарии Румен Радев, в ходе своего двухдневного визита в Москву, предложил построить прямой газопровод из России.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море, заявил президент страны Румен Радев. Об этом сообщило РИА Новости.

"Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", — отметил глава государства.

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По его словам, стремления Софии едва ли отличаются от намерений Берлина реализовать "Северный поток — 2".

Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.

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Радев прибыл с двухдневным визитом в Россию. В понедельник он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым. Во вторник в Сочи состоится его встреча с Владимиром Путиным, которая станет первой двусторонней встречей президентов России и Болгарии за десять лет.