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Важные изменения с деньгами в Италии: граждане Молдовы должны быть готовы

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Экономика
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Лиры вместо евро: почему Италия собирается вернуться к собственной валюте.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Новое правительство Италии обнародовало экономическую программу, выдвигающую Евросоюзу требование списать 250 миллиардов национального долга и освободить страну от ряда ограничений. Иначе итальянцы угрожают покинуть зону евро и вернуться к лире. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеры партий "Движение пяти звезд" и "Лига Севера", набравших на выборах 4 марта наибольшее число голосов, договорились по основным принципам экономической политики коалиционного правительства. Они уверены, что выход из экономического застоя обеспечат не либеральные рецепты, а "инвестиции и экспансионистская стратегия".

Чего хочет Италия

В 2017-м итальянская экономика прибавила всего 1,5% — при 2,5% по всей еврозоне. В первом квартале рост замедлился до 1,4% в годовом выражении, хотя в целом ЕС сохраняет прежний темп в 2,5%.

Чтобы исправить ситуацию, лидеры победивших партий предлагают использовать целый набор фискальных стимулов, которые идут вразрез с консервативными принципами Европейского центрального банка. Революционные идеи весьма дорогостоящие.

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Снижение ставки подоходного налога для компаний и физических лиц до 15% резко увеличит их инвестиционные возможности, однако сократит доходы бюджета на 80 миллиардов евро в год. Отказ от пенсионной реформы ослабит социальную напряженность, но это потеря еще 15 миллиардов. Отказ от повышения налога с продаж — минус 12,5 миллиарда.

Итого больше 100 миллиардов евро. Притом что госдолг Италии — 131,8% ВВП, самый высокий показатель в ЕС после Греции. А по правилам ЕС госдолг не должен превышать 60% ВВП.

Итальянцы сами понимают, что, нарушая одно правило, они нарушат и второе — о размере дефицита госбюджета не более трех процентов ВВП. Пока тут ситуация терпимая: по данным национального статистического агентства Istat, дефицит итальянского бюджета в 2017-м — 2,3% ВВП. Но в случае реализации озвученных планов этот показатель существенно превысит трехпроцентную планку.

Курс валют
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Неожиданный поворот: Италия может выйти из зоны евро

Поэтому лидеры ведущих партий заранее выдвинули два требования к Евросоюзу. Во-первых, Европейский центробанк должен списать 250 миллиардов евро итальянского долга. Во-вторых — отменить ограничения по уровню госдолга и дефицита бюджета, которые, по мнению итальянцев, давно уже существуют только на бумаге. "Франция последние десять лет превышает предел дефицита, долг у Франции и Испании больше 60% ВВП", — указывает экономический представитель "Лиги Севера" Клаудио Борги.

Итальянцы предупреждают: если Брюссель не выполнит их требования, страна выйдет из еврозоны и вернется к национальной валюте. Черновой вариант коалиционного соглашения между партиями "Пять звезд" и "Лига Севера" даже предусматривает конкретные технические процедуры, позволяющие избавиться от евро и восстановить валютный суверенитет.

Рынки восприняли эти заявления крайне серьезно: доходность итальянских десятилетних гособлигаций за день подскочила сразу на 16 базисных пунктов — рекорд за 14 месяцев. Основной фондовый индекс Италии FTSE MIB за два дня упал на 3,5% и продолжает снижение — то есть инвесторы распродают акции итальянских компаний.

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Теги:
лиры, гастарбайтеры, обмен, еврозона, кризис, трудовые мигранты, евро, экономика, прогноз, Милан, Рим, Италия, Молдова, Кишинев, Экономика, бизнес и финансы
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