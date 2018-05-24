Песков: блокада таких стран, как Россия, в мире невозможна

Политика санкций, предпринимаемая Западом в отношении России, идет вразрез с ожиданиями налогоплательщиков стран, которые ввели такие торгово-экономические ограничения.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Настоящая блокада таких системообразующих стран, как Россия, невозможна, ее и не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Настоящая международная блокада в отношении таких государств, как Россия, системообразующих государств в международных дипломатических и политико-дипломатических отношениях, невозможна, и ее не было. Но, разумеется, экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлениям", — сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

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Как отметил Песков, когда какие-то столицы прибегают к санкциям в отношении России, то становится очевидным, что бизнес-круги, то есть главные налогоплательщики, за счет которых существует государство, явно не в восторге от этих санкций, потому что это идет вразрез с их собственными интересами.

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.