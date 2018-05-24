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Петербургский международный экономический форум. День второй

Президент Молдовы принимает участие в экономическом форуме в Петербурге

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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В Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум, в котором принимает участие глава государства Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. В рамках мероприятия Додон примет участие в презентации "Молдавско-российского экономического форума", который пройдет с  20 по 22 сентября в Кишиневе. Планируется продемонстрировать преимущества инвестиционного климата Республики Молдова для топовых представителей российского бизнеса.

В Кишиневе организатором саммита выступит Российско-Молдавский экономический совет. Планируется, что деловой форум станет ежегодным.

Вид на Исаакиевский собор и крыши Санк-Петербурга
© Fotolia / Daniel Korzeniewski
В Кишиневе готовятся к Петербургскому экономическому форуму

Накануне отъезда в северную столицу России президент Молдовы успел провести рабочую встречу с Андреем Назаровым, сопредседателем "Деловой России" — одного из крупнейших объединений бизнесменов Российской Федерации. Назаров прибыл в Кишинев по приглашению Додона.

Они обсудили наиболее актуальные вопросы экономических отношений между странами, а также подготовку совместного делового саммита, запланированного в Кишиневе на осень. В нем примут участие несколько сотен бизнесменов из обеих стран, в том числе не менее 60 представителей крупного бизнеса России, ожидается подписание инвестиционных контрактов с российскими партнерами.

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В четверг в Санкт-Петербурге Додон встретился с секретарем Межпарламентской ассамблеи СНГ Юрием Осиповым. Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook. 

"Обсудили взаимодействие между государствами Содружества Независимых Государств. Высказался за всестороннее укрепление сотрудничества стран СНГ", — отметил Додон в публикации. 

Также глава государства добавил, что СНГ остается жизнеспособным механизмом, в рамках которого решается много важных вопросов, а молдавская сторона заинтересована дружить со всеми партнерами на Западе и на Востоке.

У Додона также запланированы встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В этом году мероприятие проходит под девизом "Создавая экономику доверия". В нем принимают участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира, среди которых Германия, Швейцария, Швеция, Греция, Италия, Индия, Саудовская Аравия, Катар, Израиль, Вьетнам, США, Канада, страны Африки.

Среди участников Форума — представители бизнес-сообществ, главы международных организаций, официальные лица, эксперты, ученые и журналисты.

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Теги:
экономика Молдовы, экономическое сотрудничество, Россия-Молдова, саммит, XXI Петербургский международный экономический форум, Андрей Назаров, Игорь Додон, Санкт-Петербург, Молдова, Россия
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