Путин: РФ призывает США, Европу и Азию идти вместе к устойчивому развитию

Российский лидер заявил, что РФ готова вместе с США, Европой и Азией двигаться к целям устойчивого развития.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Россия выступает за конструктивный партнерский диалог и призывает США, Европу, Азию и другие регионы мира вместе двигаться к устойчивому развитию. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Россия выступает за свободу торговли и экономическую интеграцию, за конструктивный партнерский диалог и призывает наших партнеров из Европы, из Америки, из Азии и других регионов мира вместе двигаться к целям устойчивого развития, к выработке такой модели роста, которая даст наиболее адекватный ответ на современные вызовы", — сказал Путин.

Российский лидер пояснил, что к таким вызовам относятся, в том числе, неравенство возможностей, преодоление демографических и экологических проблем, сохранение национальных культур и этничности, повышение благосостояния людей.

Также Путин подчеркнул, что для изменений в мировой торговле нужен легитимный механизм.

"Мир, конечно, меняется. Нам вместе нужно разработать и внедрить легитимный механизм, в рамках которого мировое сообщество сумеет избавиться от устаревших, порой неэффективных, архаичных норм, сохранить при этом все лучшее и создать новые инструменты, отвечающие требованиям времени", — заявил Путин.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. В работе форума участвует и президент Молдовы Игорь Додон.