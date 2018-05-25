Путин заявил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел"

Российский лидер, выступая на ПМЭФ, заявил, что стечение различных факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Пренебрежение правовыми нормами может стать причиной кризиса, с которым мир еще не сталкивался, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

"Выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики", — напомнил российский лидер.

В глобальном масштабе такое поведение государств — особенно центров силы — чревато самыми негативными, если не разрушительными, последствиями, предупредил Путин.

"Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался", — сказал президент.

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Путин призвал строить экономику доверия.

Барьеры для бизнеса

Президент отметил, что пока не получается договориться даже о символических шагах в этом направлении. Он напомнил, что еще недавно почти каждая встреча "двадцатки" или АТЭС заканчивалась совместным заявлением о невведении новых протекционистских барьеров.

"Эти заявления отчасти, конечно, носили декларативный характер. Но сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах", — отметил Путин.

Еще одной угрозой стабильности мировой экономики являются новые формы протекционизма, считает российский президент.

"Если прежде в ходу были классические формы протекционизма, что, конечно, тоже вызывало сожаление, но все-таки: такие как дополнительные импортные пошлины, технические требования или скрытые субсидии, то сегодня речь идет о новом издании протекционизма — об использовании очевидно надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности. Для чего? Для подавления конкурентов или вымогательства уступок", — сказал он.

Общая ответственность

Ответственность за общее мировое будущее лежит на каждом государстве, особенно на странах с ведущей экономикой, напомнил Владимир Путин. Он призвал относиться с уважением к другим государствам и партнерам.

"Свои интересы можно продвигать по-разному: либо игнорируя других, либо уважая своих партнеров. Понимаю, что современный мир взаимосвязан, а страны взаимозависимы. И на каждом государстве, особенно на крупных, ведущих экономиках мира, лежит колоссальная ответственность за общее будущее", — заключил президент.

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Легитимный механизм

Путин отметил необходимость создания легитимного механизма для изменений в мировой торговле, чтобы избавиться от архаичных норм, но сохранить лучшее.

Он подчеркнул, что мир меняется и с ним должны меняться институты и правила, а они, в свою очередь, должны быть едиными для всех.

При этом российский лидер предостерег от "резких шагов". В частности, он призвал не отказываться от Всемирной торговой организации (ВТО), так как это может нарушить сложившийся экономический и правовой баланс.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.