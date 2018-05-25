Новак: РФ готова обсуждать газовый вопрос с Украиной и ЕС

Министр энергетики РФ заявил о готовности обсуждать вопросы по газу с Евросоюзом и Украиной.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Россия готова к трехсторонним переговорам по газу с Украиной и Евросоюзом, если будет принято решение об их проведении. Об этом в пятницу заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, которого цитирует РИА Новости.

"Мы в принципе никогда не отказывались от трехсторонних переговоров. Если в этом будет необходимость и целесообразность и соответствующее решение, то мы готовы", — сказал Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. В работе форума участвует и президент Молдовы Игорь Додон.

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