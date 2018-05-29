Затягиваем пояса: в мире предсказан новый финансовый кризис

Американский миллиардер предрек миру серьезные финансовые потрясения: при чем здесь доллар и его обменный курс?

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Европейскому союзу придется столкнуться с масштабным финансовым кризисом, заявил миллиардер Джордж Сорос. Об этом сообщило РИА Новости.

Он предположил, что кризис может разразиться из-за роста курса доллара и оттока капитала с развивающихся рынков. Среди потенциальных причин для потрясений предприниматель назвал срыв сделки по иранской ядерной программе и разрушение трансатлантического союза ЕС и США.

Инвестор также обратил внимание на "территориальную дезинтеграцию" Евросоюза, проявлением которой стал выход Великобритании из сообщества. Другими предпосылками к кризису он назвал миграционный кризис и приход к власти "популистов".

© Sputnik / Алексей Витвицкий Брюссель с протянутой рукой: бюджетный кризис угрожает единству ЕС

"Все, что могло пойти не так, пошло не так. Формулировка "экзистенциальная опасность" для Европы больше не фигура речи, а суровая реальность", — подчеркнул миллиардер.

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По его мнению, решить проблемы Европы можно с помощью "плана Маршалла" для Африки, который помог бы снизить миграционную нагрузку на континент, а также путем радикальной трансформации структуры Евросоюза.