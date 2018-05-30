Песков рассказал о том, будет ли у болгар российский газ

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Работа по практической реализации интереса Болгарии к проекту "Турецкий поток" будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА Новости.
"Не договорились, и не было такой задачи — договариваться, не было возможности на переговорах между президентом и премьер-министром об этом договориться", — сказал Песков по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с болгарским премьером Бойко Борисовым.
Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Борисовым ранее в среду сообщил, что Россия и Турция прорабатывают в практическом плане вариант продления газопровода "Турецкий поток" в Болгарию.
По словам Пескова, Болгария проявляет интерес, но его реализация на практике невозможна без определенных гарантий со стороны ЕК, со стороны самой Болгарии, "учитывая предыдущий опыт (с "Южным потоком" — ред.)".
"Но этот интерес он интересен и самим болгарам, и Москве, и поэтому работа будет вестись уже в прикладном плане. Они говорят про хаб, то есть у них есть желание получить некое ответвление, но вопрос — откуда, по какой ветке, через какие границы… Но дело в том, что, если "Южный поток" реализовывался по направлению к Болгарии, то "Турецкий поток" он фактически уже реализован и, конечно, здесь сложнее", — отметил Песков.
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"Можем откуда угодно", — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, можно ли построить вторую ветку "Турецкого потока" напрямую через Черное море.
Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").