Представители бизнеса ЕС: Мэй, внесите ясность по Brexit, время уходит

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Крупнейшие европейские компании, участники Европейского круглого стола промышленников (ERT) попросили британского премьер-министра Терезу Мэй внести ясность по Brexit, пишет газета Guardian, передает РИА Новости.

Встреча Мэй с главами таких компаний, как BP, Nestle и E.ON, прошла в среду вечером. На ней также присутствовал министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.

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"Непрерывный поток товаров необходим как для экономики ЕС, так и Великобритании", — говорится в совместном заявлении участников ERT. "Нам нужна ясность и определенность, потому что время уходит. Неопределенность является причиной сокращения инвестиций", — объясняется в заявлении.

Отмечается, что на встрече также присутствовали представители немецкого концерна BMW, норвежской нефтегазовой и металлургической компании Norsk Hydro, международной консалтинговой компании Capgemini и других компаний.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Ранее предполагалось, что если в ходе предварительных переговоров по этому вопросу не будет найдено конкретных решений, то будет создана общая зона регулирования, включающая ЕС и Северную Ирландию, и этот регион останется на таможенной территории ЕС до выработки в будущем иных вариантов решения. Британия такой сценарий отклонила.