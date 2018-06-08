Что происходит с ценой на золото в преддверии саммита G7

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС: это приводит к удорожанию доллара, что, в свою очередь, снижает спрос на золото со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. По данным торгов на биржах, цена на золото утром, в пятницу, 8 июня, демонстрирует отрицательную динамику.

Как отмечает агентство РИА Новости/Прайм, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,2 доллара, или на 0,32% — до 1298,8 долларов за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 0,74% — до 16,69 доллара за унцию.

"Стоимость золота, скорее всего, будет изменяться в узких пределах. Рынки будут очень внимательно следить за ходом саммита G7", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика банка OCBC Барнабаса Гана (Barnabas Gan).

Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Встреча состоится на фоне беспрецедентных разногласий между США и остальными участниками объединения, в связи с односторонними пошлинами США на сталь и алюминий.