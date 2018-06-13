В обход России: газопровод TANAP открыли в Турции

Церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу, состоялась в турецкой провинции Эскишехир.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. В церемонии открытия газопровода TANAP, которая прошла в турецкой провинции Эскишехир на компрессорно-измерительной станции, приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, Украины Петр Порошенко, а также лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы, министры энергетики нескольких стран, руководители энергетических компаний.

"Проект TANAP — это результат многостороннего сотрудничества. Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу. В июне 2019 году мы планируем осуществить по этому газопроводу первую поставку газа в Грецию. Проект даст работу 10 тысячам человек", — сказал Эрдоган на церемонии открытия.

Лидеры Турции, Азербайджана, Сербии, Украины и непризнанного Северного Кипра открыли символический вентиль газопровода.

© Sputnik / Григорий Сысоев Песков рассказал о том, будет ли у болгар российский газ

Проект "Южный газовый коридор", частью которого является TANAP, представляет большую значимость с точки зрения диверсификации и безопасности энергоснабжения Турции и стран Европейского союза и предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP. TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шах-Дениз". Трубопровод построен на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Почему Швеция против воли разрешила "Северный поток-2">>>

Пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год.