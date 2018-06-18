Нокдаун "зеленому американцу": почему Россия все меньше доверяет доллару

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Банк России мог сократить вложения в казначейские бумаги США из-за того, что в условиях торговых войн дальнейшая динамика доллара вызывает некоторое беспокойство, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Об этом сообщает РИА Новости.

Минфин США в пятницу сообщил, что Россия в апреле вдвое сократила свои вложения в казначейские бумаги США — на 47,5 миллиарда долларов (до 48,7 миллиарда) и опустилась в рейтинге стран-держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.

"Возможно, это отражает некоторое беспокойство по поводу дальнейшей динамики доллара. В условиях, когда США является инициатором торговых войн, трудно рассчитывать что доллар долгосрочно будет укрепляться. Поэтому такая идея диверсификации в доллар кажется вполне разумной", — сказала Орлова.

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Она отметила, что большой объем средств в казначейских облигациях США был связан с тем, что Банк России проводил интервенции на валютном рынке, а российский внутренний рынок был долларизирован.

"Сейчас, поскольку у ЦБ обязательств проводить интервенции нет, то возможности диверсифицироваться в другие валюты больше. В условиях плавающего курса ничего удивительного в том, что такое могло произойти, нет", — указала экономист.

Орлова считает, что такие действия регулятора отражают новые приоритеты в структуре управления международными резервами. "Видимо, это отражает какие-то перевложения, потому что объем резервов России растет. Министерство финансов у нас ежемесячно увеличивает вложения в валюту и объем средств своих фондов. Скорее всего, то, что сократился объем вложений в казначейские обязательства, отражало не какую-то динамику резервов, а какие-то новые приоритеты в смысле структуры управления резервами", — предположила она.

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По словам аналитика, Банк России мог перевложиться в какие-то европейские бумаги в силу того, что в последние несколько месяцев была определенная турбулентность на европейских рынках, связанная с ситуацией в Италии. Облигации, в том числе суверенные подешевели, поэтому представились интересные возможности для увеличения позиции на этом рынке, отметила Орлова.