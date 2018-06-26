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Вид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине

Стало известно, сколько потеряла Германия от санкций против России

© Sputnik / Igor Zarembo
Экономика
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Депутат бундестага рассказал о потерях ФРГ от санкций против России‍: немцы "влетели в копеечку".

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер, сообщает РИА Новости.

По словам политика, на Берлин приходится 40 процентов всего ущерба странам Евросоюза от ограничительных мер в адрес Москвы. Он подчеркнул, что санкции и ухудшение торговых отношений с Россией идут вразрез с национальными интересами Германии.

"Наша страна по сравнению с другими членами Евросоюза страдает из-за этих ограничительных мер сильнее всех. Ежемесячно мы теряем 618 миллионов евро из-за ограничительных мер. Ради чего? Чтобы изменить территориальный статус Крымского полуострова, чего никогда не произойдет?"- сказал Фронмайер.

Флаги России, ЕС,
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Европейский союз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года в связи с возникшим на Украине конфликте. Позже санкции расширили. В июне Совет ЕС продлил действие ограничительных мер до 23 июня 2019 года.

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Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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Теги:
антироссийские санкции, торговля, Европа, потери, экономика, санкции, ФРГ, Берлин, Германия, Москва, Россия, Экономика, бизнес и финансы
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