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Вялый бииткоин: почему криптовалюта продолжает падать в цене

CC0 / Pixabay / MichaelWuensch
Экономика
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Цена биткоина упала до одного из своих минимальных значений и снизилась до шести тысяч долларов.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Цена биткоина в среду умеренно снижается, снова приближаясь к отметке 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.50 мск, биткоин дешевел на 2,51%, до 6,103 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опустился в стоимости на 2,41%, до 6,078 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 5,14%, до 433,94 доллара, Ripple — на 4,71%, до 0,46 доллара, Bitcoin Cash — на 6,38%, до 703,38 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 245,11 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42,6% всего рынка криптовалют.

Председатель Ассоциации Электронные деньги Виктор Достов
© Sputnik / Igor Russak
Эксперт: биткоин – это долгосрочная и проигрышная лотерея

В выходные цена биткоина опустилась ниже 6 тысяч долларов впервые за полгода. "Пессимизм, граничащий с паникой, попытался вчера развеять в своем интервью нобелевский лауреат Роберт Шиллер, заявив о том, что биткоин является существенным общественным феноменом. Именно по этой причине Шиллер считает, что биткоин сохранится и будет востребован, как только "сдуется" спекулятивный пузырь стоимости", — рассказал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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В связи с этим эксперт ожидает закрепления цены биткоина в диапазоне 5,7-6 тысяч долларов до конца недели. Аналитик предположил возможность и более пессимистичных сценариев, например, удешевление вплоть до 5,4 тысячи долларов.

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Теги:
падение курса, биржи, Цена и стоимость, торги, биткоин, ЕС, США, Экономика, бизнес и финансы
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