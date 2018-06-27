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Премьер Словакии Петер Пеллегрини

С трибуны ПАСЕ заявили о бессмысленности антироссийских санкций

© AFP 2018 / JOHN THYS
Экономика
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Словацкий премьер-министр считает целесообразным восстановить конструктивный диалог с Россией вместо "продолжения бессмысленных санкций" со стороны ЕС.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Глава правительства Словакии Петер Пеллегрини назвал санкции ЕС против России бессмысленными и вредящими экономике сторон. 

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Как пишет РИА Новости, 27 июня Пеллегрини выступал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где немецкий депутат спросил о его отношении к вопросу продления антироссийских санкций.

"Словакия уже долгое время подчеркивает, что санкции не принесли никакого позитивного эффекта… Ничего не улучшилось с точки зрения взаимоотношений между Россией и Европейским союзом, наоборот столкнулись с политическим и экономическим ущербом", — сказал словацкий премьер.

Он уточнил также, что некоторые компании потеряли свои рынки потому, что они не в состоянии торговать больше с Россией. Словацкий премьер обратил внимание на то, что санкции против РФ приносят только вред европейским странам.

"Считаем целесообразным еще раз пересмотреть этот вопрос, можем ли мы восстановить конструктивный диалог вместо продолжения бессмысленных санкций, которые вредят экономике наших стран и экономике России", — заключил Пеллегрини.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. РФ приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Ранее депутат депутат бундестага рассказал в какую круглую сумму обошлись ФРГ антироссийские санкции.

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Теги:
пересмотр, экономика, санкции, Петер Пеллегрини, Словакия, Россия
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