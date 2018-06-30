Грушко: "Северный поток-2" поможет энергетической безопасности Европы

Замминистра иностранных дел России рассказал, почему для европейских стран важно, чтобы проект "Северный поток-2" был реализован.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. "Северный поток-2" улучшит состояние энергетической безопасности Европы. Об этом сообщил вице-министр иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что США активно работают с европейскими государствами и бизнесом, чтобы убедить их отказаться от "Северного потока-2".

"Ситуация с "Северным потоком-2" абсолютно понятна. Во-первых, это коммерческий проект, реализация которого очевидным образом улучшит состояние энергетической безопасности Европы. Он обоснован в финансовом и ресурсном отношениях. Это хотя бы подтверждается тем, что нынешний год и без "Северного потока" стал рекордным в плане поставок российского газа в Европу — объем превысил 194 миллиарда кубических метров", — сказал Грушко.

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Он отметил, что по всем оценкам, потребность в трубопроводном газе, который наиболее конкурентоспособен на рынках в Европе, будет только возрастать, причем "этот рост будет достаточно продолжительным по времени и очень устойчивым".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" Алексей Миллер оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.

Соединенные Штаты требуют от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.